Google ve Facebook çalışanlarına aşıyı zorunlu kıldı

Gizmodo'nun haberine göre Google CEO'su Sundar Pichai çalışanlarına gönderdiği e-postada, Google kampüslerinde çalışan herkesin aşılanması gerektiğini belirtti. Google'ın aşı politikası birkaç hafta içinde ABD'de ve önümüzdeki aylarda diğer ülkelerde de uygulanmaya başlanacak görünüyor. Bu durum yerel düzenlemelere bağlı olarak da değişiklik gösterecek.
Pichai ayrıca "tıbbi veya başka bir nedenle" aşı olmayanlar için istisnalar yapılacağını da açıkladı. Google CEO'su ayrıca gönüllü evden çalışma politikasının 18 Ekim'e kadar uzatılacağını ve ofise tam dönüşün en az 30 gün önce bildirileceğini vurguladı.
Google'da yaşanan bu gelişmeden saatler sonra Facebook da ABD'de çalışanlarının aşı olması gerektiğini açıkladı. Facebook'un üst düzey yetkililerinden biri olan Lori Goler, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Ofislerimiz yeniden açıldığında, ABD kampüslerimizden herhangi birine çalışmaya gelen herkesin aşı olmasını isteyeceğiz" dedi ve sözlerini "Bu politikayı nasıl uygulayacağımız yerel koşullara ve düzenlemelere bağlı olacaktır" şeklinde sürdürdü.
Tim Cook ise Apple'da aşının zorunlu olup olmaması konusunda henüz bir karar vermediklerini ve şirketin ofislere geri dönmeye odaklandığını belirtti. Apple geçtiğimiz hafta evden çalışmayı ekim ayına kadar uzatmıştı. Bloomberg, Apple'ın 29 Temmuz tarihinden yani bugünden itibaren mağazalarda maskeyi zorunlu getirdiğini, ancak çalışanların aşı olmasını zorunlu tutmadığını belirtti.
Teknoloji devleri pandemi sonrası genel olarak hibrit bir çalışma modelini benimsedi. Sundar Pichai, mayıs ayında blog yazısında "işin geleceğinin esneklik" olduğunu ve bazı çalışanlarının tamamen uzaktan çalışma başvurusunda bulunmasına veya başka ofislere taşınmak için düzenlemeler yapmasına izin vereceğini yazdı. Facebook da uzaktan çalışmanın ve işe alımların artacağını açıklamıştı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg de önümüzdeki 5-10 yıl içinde iş gücünün yarısının uzaktan çalışmasını beklediğini söylemişti. Microsoft, Twitter ve Spotify da kalıcı olarak uzaktan çalışma modeline geçti
Bununla birlikte birçok teknoloji şirketinin en azından bir miktar kapasiteyle ofise geri dönmeye istekli olduğu da açık. Tim Cook, haziran başında çalışanlarının bazılarının haftada en az üç gün ofise gelmesini, bazılarının ise tam zamanlı geri dönmesini talep eden bir e-posta yazmıştı. Bu gelişme bazı Apple çalışanlarından tepki çekmişti. Amazon da görünüşe göre "ofis merkezli" hayata dönüş için bastırıyor.
Şimdilik aşıyı Google ve Facebook zorunlu tutuyor, ancak uzmanlara göre diğer teknoloji devlerinin de bu durumu benimsemesi uzun sürmeyebilir.