Google ve Facebook çalışanlarına aşıyı zorunlu kıldı

Gizmodo'nun haberine göre Google CEO'su Sundar Pichai çalışanlarına gönderdiği e-postada, Google kampüslerinde çalışan herkesin aşılanması gerektiğini belirtti. Google'ın aşı politikası birkaç hafta içinde ABD'de ve önümüzdeki aylarda diğer ülkelerde de uygulanmaya başlanacak görünüyor. Bu durum yerel düzenlemelere bağlı olarak da değişiklik gösterecek.

Pichai ayrıca "tıbbi veya başka bir nedenle" aşı olmayanlar için istisnalar yapılacağını da açıkladı. Google CEO'su ayrıca gönüllü evden çalışma politikasının 18 Ekim'e kadar uzatılacağını ve ofise tam dönüşün en az 30 gün önce bildirileceğini vurguladı.