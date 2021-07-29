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Giriş Tarihi: 29.7.2021 20:50 Son Güncelleme: 29.7.2021 21:05

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan duyurdu: salgından etkilenen sektörlere KDV indirimi 2 ay uzatıldı

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan duyurdu: salgından etkilenen sektörlere KDV indirimi 2 ay uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, koronavirüs salgınından etkilenen sektörlere destek olmak amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerdeki KDV oran indirimlerinin 2 aya daha uzatıldığını açıkladı.


Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Elvan, şunları ifade etti:
"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan duyurdu: salgından etkilenen sektörlere KDV indirimi 2 ay uzatıldı
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