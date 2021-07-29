Hazine ve Maliye Bakanı Elvan duyurdu: salgından etkilenen sektörlere KDV indirimi 2 ay uzatıldı



Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Elvan, şunları ifade etti:

"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."