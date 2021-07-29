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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları: 29 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 29.7.2021 07:30 Son Güncelleme: 29.7.2021 07:30

Son dakika altın fiyatları: 29 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika altın fiyatları: 29 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü gününde de binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar bilgisi yatırımcısını yakından ilgilendirirken anlık grafik sürekli olarak değişiyor. Düğün sezonunun devam etmesiyle çeyrek altına olan ilgi artarken fiyatı 809 liradan işlem görüyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metal her koşulda en karlı yatırım aracı olarak görülüyor. Peki 29 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları

Son dakika… Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik sabah saatleri itibariyle yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumcunun yolunu tutmuyor. Her koşulda en iyi yatırım aracı olarak görülen sarı metal son günlerde anlık değişimler yaşıyor. Son olarak gram altın 499 lira, çeyrek altın 809 liradan işlem görüyor. Peki 29 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 450,64

Satış: 482,07

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.281,00

Satış: 3.331,00

ATA ALTIN

Alış: 3.278,00

Satış: 3.357,00

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YARIM ALTIN

Alış: 1.618,00

Satış: 1.651,00

TAM ALTIN

Alış: 3.166,46

Satış: 3.228,84

ÇEYREK ALTIN

Alış: 809,00

Satış: 826,00

GRAM ALTIN

Alış: 499,57

Satış: 499,66

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika altın fiyatları: 29 Temmuz 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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