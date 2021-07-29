Son dakika haberi: İşçi ve işverenler dikkat! Günlük çalışma süreleri değişti

AĞIR VASITA KULLANANLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ 9 SAATİ GEÇEMEZ

Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.