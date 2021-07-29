Termal konsepti illere yayacak

MAHMUT Sefa Çelik, halka arzdan elde edilecek gelirin öncelikle Sinpaş'ın sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla kullanılacağı belirtterek, Kızılbük GYO'nun projelerini anlattı: "İlk proje, Marmaris
'teki Kızılbük Thermal Wellness Resort. Toplam 1.667 adet bağımsız bölümden oluşacak projede 80 bin 16 adet devre mülk bulunuyor. Proje içinde 205 odalı bir otel, Marina AVM
, termal sağlık merkezi gibi alanlar da olacak. Birinci etapta yer alan yaklaşık 4 bin devre mülkün satış sözleşmeleri yapıldı. Projenin ilk etabı 2023'te tamamlanacak. Orta ve uzun vadede Kızılbük proje konseptini zincirleştirerek termal kaynakları ve sağlık ile öne çıkan Denizli
, Bursa
, Balıkesir, Bolu ve Afyon'a götüreceğiz."
DEVRE MÜLK PAZARI BÜYÜYOR
DEVREMÜLK ve devre tatil küresel pazar büyüklüğünün 87 milyar dolar
olduğunu anlatan Çelik, "2020- 2027 yılları arasında yaklaşık yüzde 3.5 seviyesinde büyüme bekleniyor. Ülkemizde devre mülk ve devre tatil sektörünün ekonomik büyüklüğünün tahmini 2.5 milyar dolar seviyede olduğu düşünüldüğünde küresel pazar seviyelerine ulaşmasındaki büyüme potansiyeli dikkate değer" diye konuştu.