Ticarete Fransız kaldılar: İş dünyasına Fransa uyarısı

Ticaret Bakanlığı'na konuya ilişkin bir yazı gönderen Lyon Ticaret Ataşeliği, son zamanlarda Türk ihracatçılarla Fransa'dan irtibata geçen bazı kişilerin, Fransa'daki tanınmış firmalar adına kendilerinden ürün alacaklarını ve ödemeyi sadece kendi belirledikleri şekilde yapacaklarını ifade ettiklerini bildirdi. Ticaret Ataşeliği tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, kendilerini firmaların satış müdürü olarak gösteren bu kişilerin firmalarla irtibata geçerken kullandıkları numaraları Fransa'da kayıtlı telefon numaraları üzerinden aradıkları ancak numaraların başka ülkeler üzerinden alındığı da tespit edildi. Ayrıca, zincir marketlerden birinin satış müdürü ile yapılan telefon görüşmesinde birçok yerden bu tarz bilgilerin kendilerine iletildiği ve konunun polise yansıtıldığı bilgisi de alındı.

SİPARİŞLER TEYİT EDİLMELİ

Ticaret Bakanlığı da oda ve borsalar ile ihracatçı birliklerine yazı göndererek dolandırıcılara karşı firmaları uyardı. Özellikle ayakkabı, sıvı yağ ve kırtasiye sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardan alım yapmak isteyen söz konusu kişilere karşı, firmaların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, dolandırıcılık teşebbüsünde bulunan bu kişilerle ilgili olarak, belirtilen Fransız firmasının genel merkezini arayıp kontrol etmelerinin büyük önem arz ettiği de belirtildi. Bunun yanı sıra, firmalarla iletişime geçen kişilerce kullanılan e-posta adresinin Fransız firmasının ismini taşıyan bir uzantısının olmasına, Fransız firmasının resmi evraklarının kendilerine iletilmesine, yapılan tekliflerde veya sözleşmelerde Fransız firmasının mührünün kullanılmasına dikkat edilmesinin bundan sonra firmaların kayıplar yaşamaması açısından önemli olduğuna da dikkat çekildi.

Ticaret Bakanlığı, geçen mart ayında da Fransa'da yaşanan benzer olaylara ilişkin şikâyetlerin artması nedeniyle oda ve borsalar ile ihracatçı birliklerine yazı göndererek firmaları uyarmıştı.