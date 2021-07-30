20 milyar dolar dövizden TL’ye döndü

Göreve geldiği Mart 2021'den bu yana ilk kez yüz yüze toplantı yapan Merkez Bankası
Başkanı Şahap Kavcıoğlu
, döviz hesaplarındaki çözülmeden, enflasyonla mücadelede toplumsal mutabakat çağrısına, büyümeden cari açığa, stopaj indiriminden dış borç istatistiklerindeki revizyona kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.
VATANDAŞ TL'YE GEÇTİ
Başkan Kavcıoğlu, nisan ayından bu yana 20 milyar dolar
dövizin Türk Lirası
'na döndüğüne dikkat çekerek, "Bunun 8 milyar doları Merkez Bankası rakamlarında Döviz Tevdiat Hesabı
'nda (DTH) azalan miktar. Sistem dışından, yastık altından gelen tutar 12 milyar dolar oldu" açıklamasında bulundu. Kavcıoğlu, "Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri çabalarımız sonucu 105 milyar dolara geldi" diye konuştu.
MUTABAKAT ÇAĞRISI
Yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda toplumsal mutabakat çağrısında bulundu. Kavcıoğlu, "Enflasyon davranışları bozuldu, Merkez Bankası yalnız kaldı, eşgüdüm gerekli. Enflasyonla mücadeleyi vatandaştan firmalara, odalardan kurumlara kadar herkesin içselleştirmesi gerek, toplumsal mutabakat zorunlu" dedi.
DÖVİZCİ ODA'LARA SİTEM
Kavcıoğlu, gereksiz zamlara tepki göstererek, gelirini dövizde tutan oda ve borsalarla, fiyat artışı yapan firmaları eleştirdi. Kavcıoğlu, kur etkisinin çok üzerinde zam yapılmasının doğru olmadığını, enflasyonla mücadeleyi tek başına yapamayacaklarını söyledi.
CARİ FAZLA VERİLECEK
2021 için yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 14.1'e çıkardıklarını bildiren Kavcıoğlu, "Yılın son çeyreğinde enflasyonda önemli düşüş bekleniyor. Politikalarımızı enflasyonun düşüş ivmesine göre belirliyoruz" dedi. Kavcıoğlu, ikinci çeyrekte büyümenin oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine dikkat çekerek, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85-90 seviyelerine çıktığını ve turizminin de etkisiyle yılın geri kalanında cari fazla verileceğini ifade etti. Kavcıoğlu, 20 milyar dolarlık turizm geliri beklendiğini söyledi. Swap anlaşmaları ile ilgili de bilgi veren Kavcıoğlu, "Bazı ülkelerle yeni swap anlaşması için görüşüyoruz. Ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle swap anlaşması yapmaya öncelik verdik" diye konuştu.
"BU ALGI DOĞRU DEĞİL"
TÜKETİCİ ve üretici enflasyonundaki farka ilişkin soru üzerine Kavcıoğlu, "Türkiye
'de zaten TÜFE'ye etkisinin şu ana kadar önemli bir kısmını gördük. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) vergiler hariç satış fiyatı, TÜFE'de ise vergi dahil fiyatlar değerlendiriliyor. Kapsam anlamında da hizmetler tüketici fiyatları içinde. Benzinde artış olduğunda vergiden dolayı üretici fiyatlarında artış söz konusu ama tüketici tarafında büyük yansıması olmuyor. Eşel mobil sisteminde daha da kısıtlı bir yansıma oluyor. Dolayısıyla 'üretici fiyatları yüzde 40'a çıktı, tüketici fiyatları da bu noktaya taşınacak' algısı doğru değil" açıklamasında bulundu.
SIKIDURUŞ KORUNACAK
ŞAHAP Kavcıoğlu, küresel finansal koşullardaki dalgalanmaların gelişmekte olan ülkeler üzerinde daha fazla risk oluşturduğunu belirterek, "Bu nedenle sıkı para politikası duruşunun enflasyondaki düşüşü sağlama önceliği doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmesi, söz konusu oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görmektedir" dedi.
DELTA VARYANTI VURGUSU
KAVCIOĞLU, Kovid-19'un Delta varyantına ilişkin risklerin sorulması üzerine, bu noktada aşılamanın öneminin ortaya çıktığını dile getirdi. Türkiye'nin aşılamada dünyada pozitif ayrışan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Kavcıoğlu, "Aşılamanın ilerlemesiyle beraber yeni bir tam kapanmaya ülkelerin gireceğini düşünmüyorum. Türkiye'de aşılama önemli olduğu halde hâlâ aşılamayla ilgili tereddüdü olan vatandaşların aşı olmalarını önemle rica ediyorum. Vaka sayıları, aşılanma oranı düşük illerde ve ülkelerde daha fazla. 1.5 senedir herkes çok sıkıntılı günler yaşadı. Aşılanmayı iyi noktaya getirirsek önümüzdeki dönemde kapanma gibi tehlikenin söz konusu olmadığını düşünüyorum" dedi.
TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI
ENFLASYONLA mücadelede para politikasının tek başına yeterli olmasının mümkün olmayacağına işaret eden Kavcıoğlu, dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kararları eş güdümlü olarak aldıklarını belirtti. Kavcıoğlu, bakanlığın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde elindeki mali alanı teşvik ve destekler için etkili şekilde kullandığını anımsatarak şunları kaydetti: "Bu yıla bakınca dönem dönem yine teşvik ve desteklerle esnaf ve diğer kesimler desteklendi. Aşılamanın artmasıyla Türkiye, 3. çeyrekte hem turizmin açılması hem ihracatın çok büyük bir artış kaydetmesi ve iç piyasada sanayinin önemli bir ivme yakalaması dolayısıyla diğer ülkelerle pozitif anlamda ayrışarak önemli bir fark yaratmış durumda. Bakanlığın belirlediği bütçe açığı rakamı şu an için bizim açımızdan sıkıntı yaratmıyor."
STOPAJ İNDİRİMİ UZATILABİLİR
KAVCIOĞLU, süresi 31 Temmuz'da sona erecek olan TL mevduatına stopaj indiriminin uzatılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanı ile görüştüklerini belirterek, "Olumlu bir şey bekliyoruz. Önemli fayda sağlayacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu