Bayramda 12 milyon biletli yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bayramda karayolu seyahat firmaları, hava ve demiryolu ulaşım araçları ile yaklaşık 12 milyon biletli yolcunun, özel araçlarıyla da milyonlarca vatandaşın seyahat ettiğini açıkladı. Bayram tatili süresi boyunca 42 bin 688 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Karaismailoğlu,şunları kaydetti: "5 milyon 794 bin kişi havalimanlarımızdan hizmet aldı. Yeni havalimanları yaptık ve eskiden atıl olanları sivil havacılık sektörüne kazandırarak yük kapasiteli modern terminaller inşa ettik. Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı pandemi öncesi tarihlerdeki yolcu sayısına oldukça yaklaştı. Tatil süresinde turizm limanlarımızda hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 2 milyon 33 bin, dış hatlarda ise 2 milyon 771 bin toplamda 4 milyon 800 bin olarak gerçekleşti. 5 milyon 794 bin kişi ise tüm havalimanlarımızdan hizmet aldı. Dünyadaki en önemli havayolu transfer merkezlerinden biri haline gelen İstanbul Havalimanı
'nın toplamda 1 milyon 424 bin 630 yolcuya hizmet verdi."
115 BİN YOLCU TAŞIDI
Yeni yapılan bölünmüş yol ve otoyollarla ölümlü kaza oranlarında çok ciddi azalma sağladıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, bayram tatili boyunca 3 milyon 115 bin yolcunun biletli, milyonlarca vatandaşın da özel araçları ile seyahat ettiğini açıkladı. Karaismailoğlu, "Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları 204 bin 658 sefer yaparak; toplam 3 milyon 115 bin yolcu taşıdı" dedi. Karaismailoğlu4nun verdiği bilgiye göre bu dönemde Bolu Dağı Tüneli
'ni 636 bin 755 araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
'nü 1 milyon 676 bin 307 araç, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
'nü toplam 1 milyon 852 bin 711 araç kullandı. 17-25 Temmuz tarihleri arasında ki tatil boyunca Türkiye
'de tüm otoyolları toplam da 11 milyon 352 bin 945 araç kulandı" diye konuştu. ANKARA
2.9 MİLYON KİŞİ DEMİRYOLLARINI TERCİH ETTİ
KARAISMAİLOĞLU, "2003 yılına kadar 150 yıl boyunca el değmemiş olan demiryollarında reform sürecini başlatarak güvenli, rahat ve modern bir ulaşım sistemi haline getirdik. 17-25 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 900 bin kişi demir yolları ile seyahat etti" dedi. İki kıtayı denizin altından bağlayan Marmaray
'ın tatil süresince en fazla tercih edilen raylı sistem olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Marmaray 17-25 Temmuz tarihleri arasındaki tatil boyunca her gün ortalama 300 binden fazla yolcu tarafından kullanıldı" açıklamasında bulundu.