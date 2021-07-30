Sel bölgesinde taksit sayısı artırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK
) ile Türkiye Sigorta Birliği
(TSB), sel felaketinden etkilenen Düzce
, Rize
ve Artvin
illerinde yaraların sarılması için düğmeye bastı. BDDK, söz konusu illerde yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırılacak kredilerin vadelerinin, kanunda belirlenen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin de uygulanması dahil olmak üzere bankalarca belirlenebilmesine karar verdi. BDDK ayrıca Düzce, Rize ve Artvin illerinde yerleşik üye işyerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarında da kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin kanunda belirlenen sürenin bir kata kadar artırılmasına karar verdi. Öte yandan TSB Yönetim Kurulu da araç ve konutlar için sigortalılara ulaşılarak tazminat süreçlerinin hızlandırılmasına, teminat dahilindeki hasarların bir bölümünün, hasar prosedürleri sonuçlanana kadar avans