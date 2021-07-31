ABD’den Avrupa’ya mutfaklarda Türkiye imzası

Mutfaklara inovatif bakış açısı getiren Albox, 2 yıl içerisinde 15 milyon TL'lik yeni fabrika yatırımlarını hayata geçirmeye hazırlanırken yıl içerisinde de Türkiye
'de 6, ABD
ve İngiltere
'de de 3 Albox mağazası açmayı planlıyor. Türkiye'de 600 bin civarı konut inşa edilmektedir. Bu da yeni yapılan binaların dışında, mevcut banyo ve mutfakların yenilenmesiyle 1 milyon adet mutfağın ve banyonun üretilmesi ve ithal edilmesi anlamına geliyor. Pazar, her yıl yüzde 10 büyüyor. Mutfak, banyo sektörünün önemli oyuncularından Albox'ın macerası, Trabzon'da 1976 yılında bir testere, bir keserle başlıyor. Bugün 3. kuşağın bayrağı üstlendiği Albox'ta, yılda 8 bin adet kapı, 4 bin adet mutfak ve banyo dolabı üretiyor. Fransa, İngiltere, Nijerya, ABD, Romanya, Kazakistan, Kıbrıs'a ihracat ön plana çıkarken Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam, 50 milyon TL'lik cirolarının yüzde 35'ini ihracatın oluşturduğuna dikkat çekerek "Tabii bunu ilk etapta yüzde 40, kademeli olarak da yüzde 60'lara çıkarmak istiyoruz. 2 yıllık süre içerisinde ihracat pazarımızı Almanya, Hollanda, İsviçre ve Kanada olmak üzere 10 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz. Kilogram başına 30 dolar
lık bir ihracat gerçekleştiriyoruz" dedi.