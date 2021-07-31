APEL’den yeni nesil bant serisi

Kimya sektörünün öncü şirketlerinden BETA Kimya
A.Ş., günlük yaşamı kolaylaştıran pratik ambalajlı ürünlerine yeni nesil bantları da ekledi. Evlerden iş yerlerine, otomobillerden teknelere kadar hayatın her alanına dokunan yeni APEL Bant Serisi, kolay montaj, hızlı yapışma, kaydırmazlık ve sızdırmazlık özellikleri ile yeni jenerasyon bantlarda en çok aranılan fonksiyonları bir arada sunan 10 yeni ürünü tüketicinin beğenisine sundu. Yapıştırıcılar ve tutkal alanlarındaki 35 yıllık deneyimini, günlük yaşamın bir parçası haline gelen yeni nesil bantlara taşıyan BETA Kimya, jenerik markası APEL ile geliştirdiği 10 yeni bant ürününü tüketicilerle buluşturdu. İzolasyondan kaydırmazlığa, kalıcı montajdan maskeleme ve sızdırmazlığa kadar pek çok işleve sahip 10 yeni inovatif bandı aynı ürün ailesinde buluşturan Apel Bantlar, fonksiyonellik ve pratikliği bir arada sunuyor.