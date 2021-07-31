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Giriş Tarihi: 31.7.2021

Bahçede kahvaltı keyfi Liçi House’da

Bahçede kahvaltı keyfi Liçi House’da
Kanlıca'nın tarihi atmosferinde yer alan Liçi House, pandemi koşullarından dolayı bahçeli mekan arayışında olanlara özel bir alternatif oluyor. Yeşillikleri içindeki bahçesi ve terasında günün en çok sevilen öğünü kahvaltı için birbirinden lezzetli tatlar sunan Liçi House, pandemi nedeni ile kahvaltı keyfini evde yapmak isteyenlere paket servis imkanı da veriyor. Mekan Türk kahvaltısına eklediği günlük üretilen taze kruvasan ve pancakelerin yanında taş fırında pişen 12 çeşit ekşi mayalı ekmeği ile de özel lezzetler sunuyor. Açık havada kahvaltı özlemi çekenler için İstanbul'un tarihi semti Kanlıca'da bahçesi ve terası ile hizmet veren Liçi House, pancake, pişi, bal-kaymak, kruvasan gibi lezzetlerin yer aldığı zengin serpme kahvaltısı ile ilgi görüyor. Hafta içi ve hafta sonu istenilen saatte kahvaltı imkanı sunan Liçi House, 100 yıllık tarihi ekşi mayadan ürettiği çeşit çeşit organik ekmeleri ile de kahvaltı menüsünü zenginleştiriyor.

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Bahçede kahvaltı keyfi Liçi House’da
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