Bahçede kahvaltı keyfi Liçi House’da

Kanlıca
'nın tarihi atmosferinde
yer alan Liçi
House, pandemi
koşullarından
dolayı
bahçeli mekan
arayışında olanlara
özel bir alternatif
oluyor. Yeşillikleri içindeki
bahçesi ve terasında günün
en çok sevilen öğünü kahvaltı
için birbirinden lezzetli
tatlar sunan Liçi House,
pandemi nedeni ile kahvaltı
keyfini evde yapmak isteyenlere
paket servis imkanı
da veriyor. Mekan Türk
kahvaltısına eklediği günlük
üretilen taze kruvasan
ve pancakelerin yanında
taş fırında pişen 12 çeşit
ekşi mayalı ekmeği ile de
özel lezzetler
sunuyor.
Açık havada
kahvaltı özlemi
çekenler için
İstanbul'un tarihi semti
Kanlıca'da bahçesi ve terası
ile hizmet veren Liçi House,
pancake, pişi, bal-kaymak,
kruvasan gibi lezzetlerin
yer aldığı zengin serpme
kahvaltısı ile ilgi görüyor.
Hafta içi ve hafta sonu istenilen
saatte kahvaltı imkanı
sunan Liçi House, 100 yıllık
tarihi ekşi mayadan ürettiği
çeşit çeşit organik ekmeleri
ile de kahvaltı menüsünü
zenginleştiriyor.