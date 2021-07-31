Daikin Avrupa’daki ikinci büyük VRV üreticisi olacak

Daikin
, hali hazırda Avrupa
'daki fabrikalarında ürettiği merkezi iklimlendirme sistemi ürünlerinden VRV sistemlerini Ocak 2022'den itibaren Türkiye'de de üretecek. Sakarya Hendek'te 15 milyon euroluk yatırımla 50 bin adetlik kapasite artırımı yapan Daikin Türkiye, üretiminin yüzde 80'ini ihraç edecek. Daikin CEO'su Hasan Önder, "Bu yatırımla 100 milyon euroluk bir pazarı Avrupa'dan Türkiye'ye çekmeyi hedefliyoruz" dedi. Türkiye pazarında 10 yılda 11 kat büyüyerek dikkatleri üzerine çeken Daikin Türkiye'den bir yatırım hamlesi daha geldi. Küresel ısınmaya karşı güçlü bir mücadele veren Daikin Türkiye, bu kapsamda yeni yatırımı için düğmeye bastı. Avrupa fabrikalarında üretilen VRV sistemleri için kolları sıvayan şirket, bu kapsamda Sakarya Hendek'te 15 milyon euroluk yatırımla, 50 bin adetlik kapasite artırımına gitti. İklimlendirme sektörünün en önemli üretimleri arasında gösterilen VRV ürünlerini Ocak 2022 itibariyle Sakarya Hendek'te üretmeye başlayacak olan Daikin Türkiye, böylece Avrupa'da, Belçika'dan sonra bu alanda üretim yapan ikinci büyük VRV üreticisi olacak.