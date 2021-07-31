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Giriş Tarihi: 31.7.2021

Dış ticaret açığı yüzde 0.2 azaldı

Dış ticaret açığı yüzde 0.2 azaldı
Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 azalarak 2 milyar 858 milyon dolardan, 2 milyar 853 milyon dolara geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat haziranda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalat yüzde 38.7 artarak 22 milyar 628 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 39.8, ithalat yüzde 27.4 arttı. Haziran ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 48.0, ithalat yüzde 48.9 arttı.
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Dış ticaret açığı yüzde 0.2 azaldı
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