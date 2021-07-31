HAKAN KARAMANLI: KOBİ’lerde finansal dönüşüm

KOBİ'ler Türkiye
ekonomisinde en çok konuşulan konulardan birisidir. Bunda en büyük etken hem ekonomiye önemli katkı sağlamaları hem de toplam işletme sayısı içinde en büyük paya sahip olmalarıdır.
Dünyaya baktığımızda istihdam sağlayıcıların da yine büyük çoğunluğunun KOBİ'ler olduğunu görüyoruz. Aynı şeyi bugün üretim hacmi ve teknoloji gelişiminde de söylemek mümkün.
Ancak bu büyüklük beraberinde önemli sorunları da getiriyor. Bu sorunların en başına finansal kaynaklara erişimi koyabiliriz. Gerek rekabet, gerekse ekonomik dalgalanmalar birçok KOBİ'nin yaşamının kısa sürmesine neden oluyor. İşletmeler kuruluşlarından kısa bir süre sonra kapanarak, yeni bir isim ya da ortaklık yapısı ile bazen aynı sektör bazen alternatif sektörlerde yeniden kendilerine yer bulmaya çalışıyorlar.
Türkiye gibi sermaye birikiminin zayıf olduğu ülkelerde alternatif finansman yöntemleri KOBİ'ler için hayati önem taşıyor.
Biz de TAM Finans olarak tam burada devreye giriyoruz. Biz "ticaretin finansmanını yapan" bir "dijital finans" şirketiyiz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda kendimizi Türkiye'nin önde gelen faktoring şirketlerinden olduğu kadar fintech şirketleri arasında da konumlandırdık. Odak noktamızda sanayinin alt düzeyinde faaliyet gösteren KOBİ'ler yer alıyor. Müşterilerimizin bir kısmı banka ile çalışmakta zorluk çekiyor. Finansal kaynağa ulaşamayan bu küçük işletmelere faturalı alacakları karşılığında herhangi bir bilanço büyüklüğü ya da ciro kriterine bakmaksızın faktoring hizmeti veriyoruz.
Kuruluşumuzdan bu yana geçen 9 yıl içerisinde, esnaf ve KOBİ'lerimizin ticaretinin finansmanına odaklanarak istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Yaptığımız işte teknoloji ve bilişimin gücünü arkamıza alarak müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmaktayız. Kendi skor kartımızı kullandığımız teknolojimiz, yaygın şube ağımız ve her koşulda müşterilerimize tam destek veren saha ekibimizle çok fazla KOBİ'ye ve esnafa dokunuyoruz. Geçtiğimiz yıl 100 Bin'den fazla müşteriye dokunarak 98 Bin 109 işlem yaptık. Bu durum bizi sektörde işlem adedi açısından liderlik konumuna taşıdı.
Finansal ve dijital dönüşüm bugün KOBİ'ler için bir seçim olmaktan çıkmış durumda. Pandemiyle birlikte hız kazanan bu süreç artık önüne geçilmez bir zorunluluk. Biz de bu dijital yolculukta en önden yerimizi aldık.
Bir taraftan müşterilerimiz cep telefonlarına indirdikleri Tam Finans Mobil uygulaması sayesinde faturalı alacaklarını 7/24 ücretsiz olarak sorgulayabiliyorlar. Tam Finans Mobil müşterilerimizin sorgusuna anında yanıt veriyor.
Diğer taraftan pandemi sürecinde yapılan ıslak imza olmaksızın sözleşme yapılmasını sağlayan yasal düzenleme ile uzaktan işlem yapma fırsatımızın önü açılmış oldu. Bu yasal düzenlemenin çıktığı gün şubelerimiz birbirleriyle ilk işlemi yapma yarışına girdiler ve sektörde ilk dijital imza ile işlemi yapan kurum olduk. Çünkü alt yapımız hazırdı, bir yıl önce altyapımızı sonra da müşterilerimizi, dönüşüme inanan KOBİ ve esnafı hazırlamıştık. Tamamen dijital olarak başvuru alacak, insan eli değmeden değerlendirecek, para transferini yapabilecek altyapımız hazır.
Çeşitli fintech'lerle geliştirdiğimiz katma değerli ürün ve hizmetlerimiz ile gelecek dönemde de müşterilerimizin ticaretinin finansmanında onlara tam destek vermek için proje ve çalışmalarımız mevcut.
Yenilikçi bir şirketiz. Yeniliklerden ve değişimden korkmuyoruz. AR-GE Merkezimiz, müşteri analitiği üzerine çalışmalar yapıyor. MEF Üniversitesi ile psikometrik kredi skor kartı üzerinde ortak bir çalışma yürütüyor. Analitik kredi karar ve izleme altyapımızı, geliştirdiğimiz faktoring API sayesinde fintech şirketleri ile hizmet olarak da paylaşabilmekteyiz.
Yeni dijital dünya, sadece KOBİ'leri değil onlara çözüm sağlayan, can suyu olan finansman kurumlarının da hızlı ve çevik olmasını gerektiriyor. Sadece ürün ve çözümler de yeterli değil. Paylaşım ekonomisi ve işbirlikleri ile yeni ekosistemler oluşturabilenler ayakta kalabilecekler.
TAM Finans bugün geldiği noktada; 26 ilde 39 Şube sayısına ve toplamda 668 çalışana ulaştı. Sektörün en kalabalık şirketiyiz.
Ödenmiş sermayesi 160 Milyon TL'nin üstünde olan Tam Finans, güçlü mali yapısı, teknolojiyi takip eden yenilikçi yaklaşımı (AR-GE merkezi olan ilk ve tek faktoring şirketi), "mutlu" müşteri odaklı çalışma anlayışı ve güvenilir kurumsal kimliği ile sektörün öncü firmaları arasında. Bunu sürekli kılmak en büyük amacımız.