Kadın girişimcilere destek

Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle Bilecik'te toplam yatırım bedeli 8.5 milyon lira olan altı projenin resmi açılışını yaptı. İş Geliştirme Merkezi Projesi'yle 7 konak restore edilerek toplamda 3 bin metrekare kullanım alanı olan 10 işlik oluşturuldu. Alanda işyeri, ortak ofis, ekipman, danışmanlık, eğitim ve finansa erişim gibi hizmetler veriliyor. Şu ana kadar 271 girişimci adayının katıldığı uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlendi. Merkezde genç girişimciler ve akademisyenler iş fikirlerini hayata geçiriyor.
Osmaneli Belediyesi ile birlikte konaklar içinde girişimcilik merkezi de kuruldu. Bu merkez, kadın girişimciler kooperatifi koordinasyonunda kendi işini kurmak isteyen kadınlara hizmet ediyor. Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile "Modern Seralar Kadın Eli ile Filizleniyor" projesiyle 6 bin 600 metrekarelik modern bir sera kuruluyor.
"Söğüt Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi" projesiyle de Söğüt Halk Eğitim merkezinde bir kurs açıldı. Oluşturulacak dikim atölyesinde önce 200 kişiye mesleki eğitim verilecek.
Bakan Varank, "İçeriden ve dışarıdan yapılan tüm sabotajlara rağmen ülkemizin üretim, yatırım ve istihdam gündemini canlı tutuyoruz. Son dönemde bu konudaki mesaimiz daha da yoğun bir şekilde devam ediyor. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm şehirlerimizi potansiyellerini harekete geçirecek, kalkınmalarını hızlandıracak sayısız proje ve yatırımla buluşturduk. Sadece son 2 ayda organize sanayi bölgesi yatırımlarından tekstil kentlere, girişimcilik merkezlerinden lisanslı depolara, enerji ve turizm tesislerinden fabrikalara kadar birçok projenin açılışını yaptık. Bu projelerle şehirlerimizin ülke ekonomisine katkısını maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.