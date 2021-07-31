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Giriş Tarihi: 31.7.2021

Koronavirüs saçları da vurdu

Koronavirüs saçları da vurdu
Yaklaşık iki yıldır etkisi devam eden koronavirüs salgını tüm yaşamamızı etkilemenin yanı sıra bazı kişilerde saç dökülmesine de sebep oldu. Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Uzm. Dr. Servet Terziler, COVİD geçirdikten sonra saç dökülme olayı yaşayan hastalara bir dizi testler yapıldıktan sonra 5 ila 10 seans süren tedavilerin gerçekleştirildiğini aktardı. Koronavirüs salgını saçlarımızı da vurdu. Türk Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Uzm. Dr. Servet Terziler, hastada daha önce ciddi bir saç dökülme durumu söz konusu değilse sadece COVİD kaynaklı dökülme yaşanıyorsa PRP veya mezoterapi uygulamalarıyla iyi sonuçlar alındığını aktardı.
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Koronavirüs saçları da vurdu
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