Pandemi döneminde yatırım hızını arttırdı

Çoğu sektör açısından iş yapış süreçlerinin yeniden şekillendiği ve yatırımların ertelendiği pandemi sürecinde yeni sektörlere yatırım yaparak büyüme hızlarını arttırdıklarını vurgulayan Sinan Toprak
"Covid 19 pandemi süreci başlamadan önce farklı sektörlerde yatırım yapma hedefiyle fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Pandemi her ne kadar, yatırım yapmak için çok belirsiz ve puslu bir hava ortaya koymuş olsa da biz yatırım yapma kararlılığımızdan vaz geçmedik. İlk önce müzik prodüksiyon alanında faaliyet göstermek amacıyla Sinan Toprak Prodüksiyon'un kuruluşunu gerçekleştirdik. Son teknoloji cihazlardan oluşan prodüksiyon şirketimiz bugün ülkemizin sayılı prodüksiyon şirketleri arasında yer alabilecek teknik alt yapıya ve donanıma sahip. Şu anda albüm hazırlığında olan onlarca sanatçımızın albüm heyecanına ortak olmak ve başarılarına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye ekonomisine katkısı her geçen gün artan ve bizim de yatırım yapma hedeflerimiz arasında olan sağlık turizmi alanında da çalışmalarımıza yine pandemi döneminde başladık. Alanında uzman doktorlardan oluşan özel bir kadro ile bugün dünyanın onlarca ülkesinden insanları ülkemize getiriyoruz ve onların sağlık sorunlarına çözüm üretiyoruz. Bugün bu alanda yaptığımız yatırımlarla sağlık turizmi alanında hatırı sayılır bir kurum olmayı başardık "dedi. Farklı sektörlerde yatırımlarını sürdürürken inşaat sektöründeki çalışmalarımızı durdurmadık, orta ve üst gelir gurubuna dönük lüks ve kaliteli projeler gerçekleştirmeye devam ettik diyerek sözlerini sürdüren Sinan Toprak "İnşaat sektöründe yatırımlarımızı sürdürdüğümüz Sinan Toprak Yapı, gurubumuzun amiral gemisi niteliğinde. Bu zamana kadar yüzlerce insanı yapmış olduğumuz projelerde ev sahibi yaptık. Hem onların ev sahibi olma mutluluğuna ortak olduk hem de bulunduğu lokasyonda emsal olarak gösterilen projeler üretmiş olduk. Pandemi de de proje geliştirme ve üretme çalışmalarımızı sürdürdük ve projelerimizden birinde de anahtarları ev sahiplerine teslim etmek üzereyiz. Şuanda yeni yatırımlar içinde kollarımızı yeniden sıvadık. Malum süreçten dolayı talebin daha da arttığı müstakil villa tarzı projelerimize start vermek üzereyiz. İstanbul ve İzmir'de şu anda olgunlaşan ve çok yakında startını vereceğimiz projelerimiz var. Site konseptinde butik ve lüks villalardan oluşan bu projelerimizle de yine inşaat sektörüne yeni standartlar kazandıracağımıza inanıyorum" "şeklinde konuştu.