Sensormatic AR-GE Merkezi Oldu

Türkiye'nin lider elektronik güvenlik ve iş zekası entegratörlerinden Sensormatic
'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerini desteklemek üzere yürüttüğü programa yaptığı başvuru kabul edildi. Sensormatic artık resmi bir AR-GE Merkezi statüsü kazandı. Müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi çözümlerle katma değerli hizmet sunan ve rekabette farklılaşan Sensormatic, 2016 yılından bu yana hız kazanan araştırma geliştirme çalışmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen AR-GE Merkezi statüsü ile belgelendirdi. Sensormatic Güvenlik Hizmetleri COO'su Asım Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, almaya hak kazandıkları AR-GE Merkezi Belgesi sayesinde artık daha rekabetçi ve katma değeri yüksek çözümler üreten bir şirkete dönüşeceklerini söyledi. Akın, geliştirecekleri yeni güvenlik ve iş zekâsı çözümleri ile dünyanın daha güvenli hale gelmesi için daha çok katkı sağlayacaklarını belirtti.