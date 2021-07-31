Şirketlere güvenilirlik ve verimlilik sağlıyor

Küresel bir kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümleri sağlayıcısı olan Vertiv
, bugün yüzde 97'ye varan çift dönüştürme verimliliği sağlayan ve dinamik çevrimiçi modla bu verimliliği yüzde 98,8'e kadar yükselen üç fazlı monolitik kesintisiz güç kaynağı (UPS) Vertiv Liebert EXM2,'yi pazara sundu. 100 ila 250 kVA (kiloVoltAmper) arasında değişen güç kapasitesi ve kompakt ve esnek ayak iziyle sistem, metrolar ve demiryolları, sağlık hizmetleri, hafif sanayi, ticari ofisler ve orta büyüklükteki veri merkezleri dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar için tasarlandı. Yeni ürün, şu anda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın (EMEA) yanı sıra Asya Pasifik ve Hindistan'da belirli ülkelerde bulunuyor. Liebert EXM2 operasyon maliyetlerini azaltan ve enerji kaybını minimumda tutan akıllı paralelleme, makine öğrenimine dayalı üç işletim modu gibi verimliliği ve güvenilirliği artıran teknolojik gelişmeler sunuyor. Vertiv'in kanıtlanmış dinamik çevrimci modu, hızlı aktarım çıktı performansı ve güvenilirliğinin yanında yüzde 98,8'e kadar verimlilik elde edilmesini sağlıyor. Dahili modüler hataya dayanıklı tasarım; güvenli, kolay, hızlı kurulum ve servis imkanı sunarken ortalama onarım süresini (MTTR) azaltıp, kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarıyor. En son yenilikler, endüstri lideri verimlilik ve dolayısıyla enerji tasarrufu sağlayarak toplam sahip olma maliyetini (TCO) önemli ölçüde azaltıyor, yatırımın geri dönüşünü (ROI) hızlandırıyor. Liebert EXM2 lityum iyon pillerle (LIB) uyumlu ve 50 santigrat dereceye kadar yüksek sıcaklıkları tolere ederek soğutma ihtiyaçlarını ve bütün enerji tüketimini en aza indiriyor.