Start-up’lara verdiği destek ödül getirdi

Kimi iş insanları sadece kendi sektörlerinde gerçekleştirdiği başarılarla değil aynı zamanda sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı projelerle de her kesimden takdir topluyor. Nesnelerin interneti alanında Türkiye
'de ipi göğüsleyen Ankaref'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erhan Binici yoğun iş temposu içerisine sığdırmayı başardığı Dijital Açı programıyla genç girişimcilerin ve start-upların hem sesi oluyor hem de onlara yol gösteriyor. Türkiye Marka ve Kariyer etkinlikleri kapsamında Strong Medya tarafından düzenlenen, kazanların yerliara. com kullanıcıları ve strongbosses.com okurları tarafından belirlendiği Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni'nde Ali Erhan Binici'nin moderatörlüğünü yaptığı program Yılın İş ve Ekonomi Programı ödülüne layık görüldü. Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni'nde geceye katılan konukların yoğun alkışıyla ödülü almak için sahneye çıkan Ali Erhan Binici"Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Bir iş insanının televizyon karşısına geçip program yapması çok zor ama amacımız startuplara ve girişimlere destek olmak. Çünkü onlar Türkiye'nin onlar geleceği. Bu desteğin herkes tarafından sağlanmasını istiyorum.Büyük olasılık bu ödül motivasyon olun diye.Bu işi profesyonelce yapan herkesin affına sığınıyorum. Keyifli bir gece diliyorum" şeklinde konuştu Ekranlarda bir yılı geride bırakan ve bu süreçte genç girişimcilerin ve startupların ilgiyle takip ettiği bir formata dönüşen programının ödül almasının büyük bir mutluluk olduğunu belirten Ali Erhan Binici "Girişimcilik yolculuğun ilk basamağında olan insanların yaşadığı birçok tereddüt ve handikap var. Aynı süreçlerden geçmiş ve benzer tereddütleri yaşamış biri olarak böyle zamanlarda dışarıdan bir kişinin yapacağı olumlu bir dokunuş bir girişimin başarıyla sonuçlanmasına vesile olacağı inancını taşıyorum. Bu zamana kadar bu inançla yapımını gerçekleştirdiğimiz onlarca bölüm tv programımızla genç girişimcilere ve start-uplara destek olmaya çalıştık. Onları kimi zaman stüdyoda melek yatırımcılarla bir araya getirdik kimi zamanda sorunlarına çözüm üretilmesi adına sesleri olmaya çalıştık" dedi.