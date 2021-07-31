Toprağımızı onarıyoruz

Diyarbakır
Kayapınar Belediyesi ve Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle hayata geçirilen Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi pazar yerlerinde artık gıdanın komposto, kullanılabilir olanların ise paketli gıdaya dönüştürülmesiyle, tarımsal kuraklığın etkilerinin azaltılmasını ve gıda israfının en aza indirilmesini hedefliyor. AK Parti İzmir Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı'nın desteğiyle başlatılan proje, kısa süre önce AK Parti İstanbul Milletvekili M. Belma Satır Başkanlığında TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından gerçekleştirilen inceleme sırasında da takdir topladı.