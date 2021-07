Trend Micro Cloud One ile kurumlara öngörülebilirlik

Küresel siber güvenlik pazar lideri Trend Micro Incorporated (TYO: 4704; TSE: 4704), hibrit bulut güvenlik hizmetlerinin yönetimiyle ilgili binlerce çalışma saatinden tasarruf edilebileceğini gösteren yeni bir çalışmayı açıkladı. Forrester Consulting tarafından, 97 Trend Micro Cloud One müşterisiyle yapılan anket ve görüşmeler neticesinde güvenlik hizmetlerinin, geliştiricilerin yaratacağı değeri artırabileceği ve ihlal riskleri, tehdit tespiti, müdahale ve eski araçlar konusunda maliyet tasarrufu sağlayabileceği sonucuna varıldı. Forrester araştırması, birçok kurumun korumasız olarak yeni bulut hesapları ve bulut sunucuları kurduğunu veya eski şirket içi çözümler ile platforma özgü hizmetleri kullandığını ortaya koydu. Bu durum, bulut ortamlarında güvenlik boşluklarına, düşük görünürlüğe, çok fazla manuel çalışmaya ve tutarsız politika uygulamasına yol açıyor. Araştırmaya göre, Trend Micro Cloud One müşterilerin bulut güvenlik ortamlarını basitleştirmelerine, hatta buluta geçişleri tümden hızlandırmalarına olanak tanıyor. Çalışma, Trend Micro Cloud One platformunun, müşterilerin güvenlik ihlali risklerini azaltmalarını, tüm bulut varlıklarını ve tehditlerini tek bir noktadan görüntülemelerini, duruş yönetimini, tehdit tespit ve müdahalesini otomatikleştirmelerini ve platform veya bulut hizmeti sağlayıcısından bağımsız bir şekilde uygun politikaları tutarlı bir şekilde uygulamalarını sağladığını saptadı. Trend Micro Kamu Teknik Lideri Burçin Olgaç "Dijital dönüşüm, dağıtık çalışma ile özellikle pandemi sonrası süreçte çevik iş yapmayı ve buluta geçişle büyümeyi destekleyen günümüzün küresel kurumları için yapılacaklar listesinin başında yer alıyor" dedi.