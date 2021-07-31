Turizm geliri 3 milyar doları geçti

Türkiye
'nin turizm geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu
verilerine göre, turizm gelirinin yüzde 73.1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26.9'u ise yurtdışında ikamet eden gurbetçilerden elde edildi.
Bu dönemde yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon doları kişisel harcamalar, 566 milyon doları ise paket tur harcamalardan oluştu. İkinci çeyrekte gecelik ortalama harcama 57 dolar oldu. Geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar olarak hesaplandı. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 4 milyon 66 bin 210 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 77.3'ünü 3 milyon 144 bin 815 kişi ile yabancılar, yüzde 22.7'sini ise 921 bin 395 kişi ile yurtdışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.