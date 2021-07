Turizm sektörüne yeni nesil oyuncu

Kuruluşundan bugüne turizm sektöründe yüzlerce markanın yol arkadaşlığını yapan CRM Turizm, dijital medya, pazarlama, call center ve satış hizmetlerinde edindiği tecrübelerini Holimax çatısı altında birleştirerek hizmete başladı. "Tatil demek Holimax" sloganıyla reklam ve tanıtım faaliyetlerine de başlayan Holimax, kısa sürede seyahatseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Türkiye'nin önemli destinasyonlarındaki tesisleri yeni nesil pazarlama stratejileriyle, tatilcilerle buluşturan Holimax, 2022 yılında yurtdışı operasyonlarına da başlayacak. CRM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, "Holimax ile sektörde bilinen ve güven duyulan ismimizi müşteri tarafında da markalaştırarak sürdürüyoruz. Misafirlerimizin transferlerinden, konaklama rezervasyonlarına ve tatilleri süresince 7/24 danışmanlığa kadar her türlü hizmeti sunuyoruz. Son güne kadar iptal garantili rezervasyon sistemimizle, güvenli tatil anlayışını benimsedik. Profesyonel ekiplerimizle turizm tesislerimiz ve misafirlerimiz arasında güven bağı oluşturuyoruz" diye konuştu.Türkiye'de tatil deyince çok yüksek bütçelerin akla geldiğini belirten Becer, "Türkiye'de tesisler reklam güçleriyle tanıtımlarını yapıyor. Bakıldığında da üst gelir grubuna hitap edildiği gibi bir algı var. Oysa Türkiye'de her bütçeye uygun tatil alternatifi var. Butik oteller, apart oteller veya yine her şey dahil konseptinde, uygun bütçeli tatil yapmak mümkün. Biz Holimax ile bu yelpazeyi çok geniş tutmayı hedefledik. Her kesime hitap eden bir marka olacağız" dedi. Rusya 'nın seyahat engelini kaldırması ve uçuşlara başlamasıyla birlikte turizm sektöründe yaşanan hareketliliğin umut verici olduğunu belirten Becer, "Rusya'nın kapalı olması pek çok iptalleri beraberinde getirmişti. Aynı hareketliliği yine Avrupa ülkelerinde de yaşamayı hedefliyoruz. Rusya'nın sefer sınırlamasını kaldırmasını beklemeyen tesisler, bu kararla birlikte açılma hazırlıklarını devreye sokmuş vaziyette. Bu durum, hem istihdam anlamında hem de bütün pazarlar için daha çok yatak kapasitesinin ortaya çıkmasını gerektirdi. Pandemi döneminde sektörümüz, kayıplarını kısa sürede yerine koyacaktır. Türkiye, dünyanın en önemli tatil bölgelerinden biri." açıklamasını yaptı. Bu yıl sezonun daha uzun süreceğini de belirten Becer, "Şu an Temmuz - Ağustos rezervasyonlarında patlama yaşanıyor. Bu sebeple sezon, Ekim sonuna kadar sarkacak gibi gözüküyor. Turizmcilerin yüzü gülüyor" dedi. Becer, ayrıca istenilen istihdamın sağlanmasından otellerin mutluluk duyacağını ve dolayısıyla servis kalitesinin yükseleceğinden de bahsetti. "Rusların gelecek olması, iç pazar için fiyatların yükselişi açısından bir dezavantajmış gibi algılansa da, arz-talep dengesinin yerine oturacağını ve otelcilerin hem istihdam hem gelir anlamında daha mutlu olacaklarından dolayı bu mutluluğun servis kalitesine de yansıyacağını düşünüyorum" diye konuştu.