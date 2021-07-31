Giriş Tarihi: 31.7.2021

Türkiye pırlanta üretim merkezi olacak

Pırlantalı mücevherin lider markası Zen Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş 80 milyon TL yatırımla yeni bir pırlanta tasarım ve üretim merkezi açmaya hazırlanıyor. Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, merkez tam kapasite çalıştığında 2 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacaklarını ifade etti