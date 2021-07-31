Türkiye pırlanta üretim merkezi olacak

İstanbul
'da Kuyumcukent'in yanına kurulan tesis tam kapasite çalıştığında Zen Pırlanta'nın aylık 40 bin adet olan pırlanta üretimi 200 bine çıkacak. 13 bin 500 metrekareyle dünyanın en büyükleri arasında yer alacak olan tesisin 2022'de bitmesi planlanıyor. Konuyla ilgili olaral Zen Pırlanta'nın Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş "Türkiye tasarım ve üretim gücüyle tüm dünyanın pırlanta üretim merkezi olabilir. Hem tasarım hem de üretim yeteneklerimizle üretimde liderliği Çin'in elinden alabiliriz. Bu iş için kapasitemiz çok fazla" derken. Pandemi nedeniyle yavaşlaşa da tesisi en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Güzeliş, tam kapasite çalıştığında 400 olan istihdam sayılarını 2 bine çıkaracaklarını belirtiyor. Pırlantalı mücevherin her alanında lider bir marka olduklarını vurgulayan Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş: "Yurt içinde 74, yurt dışında ABD'de 1, Almanya'da 3, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 3, Kuveyt, Arnavutluk, Fas, Peru ve Bulgaristan'da 1, Irak'ta 3, Kıbrıs'ta 3 mağazamızla Türkiye'nin en büyük pırlanta mağazaları zincirine sahibiz. Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük üretim kapasitesine sahibiz. Aynı zamanda New York, Antwerp, Dubai ve Düsseldorf'da bulunan ofislerimizle dünya üzerinde birçok bölgeye ihracat yapıyoruz. Dünyanın en büyük elmas firması De Beers grubunun pırlanta markası Forevermark'ın Türkiye'deki tek lisans ortağıyız. Türkiye genelinde 72 mağazası olan Zen Pırlanta, 2020'de yeni AVM'lere girerken diğer taraftan küçük mağazaların metrekaresini büyüttü. Eskiden 50 metrekare olan mağazaların büyüklükleri 100 ile 220 metrekareye ulaştı. 2021'de yeni mağaza açılışları devam edecek. Zen Pırlanta, 2021'de İstanbul Akasya AVM ve İzmir İstinyePark'ta exclusive konseptli iki mağazası açacak. Bunun dışında Mersin'de ikinci mağazanın açılması hedefleniyor. Zen Pırlanta 170 milyon TL ihracatla, pırlantalı mücevherdeki ihracat liderliğini sürdürdü. Yurtdışında 18 mağazası olan şirket, Irak, Fas, Peru ve Arnavutluk'ta yeni mağazalar açtı.
PIRLANTA PANDEMİDE DE CAZİBESİNİ YİTİRMEDİ
"Pandemi ile birlikte herkes yaptığı harcamaları tekrar gözden geçirerek daha az, ama daha iyi ve kalıcı şeylere yöneldi. De Beers Grubu'nun yaptırdığı araştırmaya göre de, tüketicilerin %90'ı pratik, eğlenceli, işlevsel hediyelerin yerine artık daha anlamlı, zaman içinde değerini koruyacak, kalıcı hediyeleri tercih ettiğini belirtiyor" diyen Güzeliş; "Pandemi ile bir dönem hayatımız durmuş gibi görünse de, yine özel günlerde kadınlara pırlanta hediye edildi, evlilik teklifleri tek taş yüzük ile yapıldı. Bu noktada online mağazamız öne çıktı. Geçmişte online mağazamıza yaptığımız yatırımların karşılığını, pandemi gibi zor bir dönemde satış artışı olarak aldık. Online satışlarımız bir önceki yıla göre 1.9 kat artış gösterdi." dedi. 2021 hedeflerinin ise bu trendi devam ettirerek yüzde 50 büyüme yakalamak olduğunu söyledi.