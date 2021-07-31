Türkiye’ye uluslararası ödül

Kurum kültürü konusunda global bir otorite olan Great Place to Work Enstitüsü'nün "2021'in En İyi Çokuluslu Şirketleri" listesine Türkiye
'de sektöründen giren tek şirket olmayı başaran Teleperformance, çalışan bağlılığı, güçlü işveren markası ve finansal başarısıyla öne çıktı. Dünyanın lider müşteri ve deneyim yönetimi süreçleri dışkaynak hizmet sağlayıcı markası Teleperformance, Great Place to Work Enstitüsü'nün "2021'in En İyi Çokuluslu Şirketleri" listesine Türkiye'de sektöründen giren tek şirket olmayı başardı. Teleperformance Türkiye CEO'su Tülay Doğrular, "Bir yıl içinde aldığımız bu dördüncü ödül, Teleperformance olarak bize büyük gurur verdi. Bir numaralı işveren tahahhüdümüz çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın en çok tercih ettiği marka olmak. Gücümüzü teknolojimizden alarak, insanlarla insanlar için değer yaratmak felsefesiyle hareket ediyoruz. Bugün 6.500'den fazla çalışanımızla 16 pazarda ve 12 dilde 100'den fazla markaya hizmet sunuyoruz. İçinde bulunduğumuz süreci de yine çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda yönetmek için çalışıyoruz" dedi.