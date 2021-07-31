Yabancıya konut satış geliri 2025’te 20 milyar $’a çıkacak

Pandemi öncesinde yabancıya konut satışında dünya liderlerinden biri olan Türkiye, yaz sezonunda da yabancıların markajına girdi. TÜİK verilerine göre 2019 yılında 45.483 adet, 2020 yılında 40 bin 812 adet, 2021 yılının ilk yarısında ise 20 bin 488 adet yabancıya gayrimenkul satışı yapıldı. Yabancı gayrimenkul satışının ülkemizin cari açığına fayda sağlayan 6 milyar dolar
lık bir getiri sağladığını söyleyen Super Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökçiler, "2025 yılında Türkiye'de yabancı gayrimenkul satışından elde edilecek gelirin 20 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu sayıyı yakalamak için ilişkide olduğumuz ülkelerin sayısını artırıyor olmamız gerek. Bu ülkelerle, hükümetler düzeyinde bir takım ticaret anlaşmalarının yapılması çok önemli. Güney Afrika, Çin ve Hindistan gibi ülkelerle şu an bir işbirliğimiz var fakat işbirliğinin boyutu oldukça küçük. Buradaki işbirliklerini de sadece onlara konut satmak gibi görmemeliyiz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden konut geliştiricilerini de Türkiye'ye çekiyor olmak lazım çünkü kendi markalarını gören diğer ülke insanları o markalardan alışveriş yapma konusunda daha istekli olabiliyorlar. Burada hem hükümete hem de konut geliştiricilerine iş düşüyor.' dedi.
KONUTLARI ONLİNE SATIYORUZ
Gayrimenkul sektörünün önemli ve güvenli bir yatırım aracı olduğuna da değinen Gökçiler, ayrıca satışların online yapılmasıyla, pandeminin gayrimenkul satışı üzerindeki negatif etkisinin bu şekilde minimumda tutulduğundan bahsetti: 'Gayrimenkul sektörü bize göre dünyanın en güvenli yatırım aracı. Ülkemiz için hem çok büyük bir döviz girdisi sağlıyor hem de cari açığın kapatılması anlamında çok önemli. Türkiye'nin bir dünya devleti olması açısından gayrimenkul yatırımcılarının her anlamda; araziden, konut ve ticari alanlara kadar Türkiye'ye gelmesini önemsiyoruz.' Online satışın hem ülkeye döviz getirisi, hem de pandemi olanaklarında satışları kolaylaştırdığını söyleyen Gökçiler, "Türkler olarak pazarlama alanında çok iyiyiz. Gayrimenkul sektöründe de iyi pazarlamacılar var. Konutu tıpkı bir uygulamayla evinize sipariş ettiğiniz bir içecek, yiyecek gibi artık online satıyoruz."
RUSLARIN EGE İLGİSİ ARTIYOR
2021 Ocak-Haziran döneminde yabancılara İstanbul
'da 10 bin 108 konut satıldı. İstanbul'u, 3 bin 990 ile Antalya, 1276 ile Ankara
, 951 ile Mersin, 584 ile Yalova takip etti. Bu dönemde en çok konutu 3 bin 70 adetle İran vatandaşları aldı. İranlıları, 3 bin 19 konutla Irak, 1759 ile Rusya, 1277 ile Afganistan, 726 ile Almanya vatandaşları izledi. Gökçiler, "İstanbul, Ankara ve İzmir geçen sene bütün dünyadaki konutlar içerisinde en çok kazandıran şehirler' diye konuştu.