Giriş Tarihi: 31.7.2021

Yabancıya konut satış geliri 2025’te 20 milyar $’a çıkacak

Güvenilir yatırım araçlarından biri olan gayrimenkulde, yabancıya konut satışında ilk sıralara yerleşen Türkiye, pandemi sonrasında da yabancıların markajında. Super Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Gökçiler, bu rakamın 2025’te 20 milyar dolara çıkacağını söyledi