36 ilaç daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
, 3'ü kanser olmak üzere 36 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi. Bu ilaçlardan 24'ü yerli üretim. Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi olmaksızın listeye ilave kararı verilen 12'si ithal, 24'ü imal olan 36 ilacın, kurumun internet sitesinde yayımlandığını kaydetti. Geri ödeme listesinde yurtdışından temin edilen 380, Türkiye
ruhsatlı 8 bin 265 ilaç yer alırken, yeni düzenleme ile ruhsatlı ilaç sayısının toplam 8 bin 301'e ulaştığını belirten Bilgin, "Bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen ilaç sayısı 8 bin 681'e ulaştı. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim" dedi.