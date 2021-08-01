Erken Uyarı Sistemi geliyor: Tarımsal üretimde riskler en aza inecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye yönelik geliştirdiği dijital çözümler ile ilgili SABAH'a yaptığı değerlendirmede, "Teknolojideki değişim ve dönüşüm, hayatın her alanına nüfuz etmiş durumda. Bundan bütün sektörler gibi tarım sektörü de elbette etkileniyor. Ülkemizde tarımın en büyük paydaşlarından biri olarak, tarımda gelişen teknolojilerin kullanımının artırılması, böylece bu topraklardan maksimum verimin sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.
Son yıllarda büyük hız verdiğimiz dijital dönüşüm çalışmalarımız özellikle Kovid-19 salgını sürecinde ortaklarımıza aksaklık yaşanmadan daha hızlı ve güvenli şekilde hizmet götürmemize imkân sağladı. Bu süreç bize dijital dönüşüm çalışmalarımızın gerekliliğini ortaya koymuş ve bazı projelerimizi de hızlandırmamıza vesile olmuştur" diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN İLK DİJİTAL KOOPERATİFÇİLİK UYGULAMASI
Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi (KORBİS) hakkında da bilgi veren Poyraz, şunları söyledi:
"KORBİS sayesinde hızlı ve kolay erişim sağlanarak, ortaklarımızın bilgilerinin anlık takibi, interaktif bilgilendirme, online sipariş-tahsilat ve desteklemeler gibi işlemlerin altyapısı oluşturuldu. 2020 yılı Nisan ayında devreye aldığımız ve akıllı telefonlara indirilebilen KORBİS uygulaması ile artık ortaklarımızın işlemlerini kooperatiflere gitmeden yapabilmelerine imkân sağlandı. KORBİS ile Tarım Kredi ortakları, borç bilgilerini online olarak görebilmekte; senet, kredi ve sermaye bilgilerini de anlık takip edebilmektedir. Kooperatif ortakları uygulama üzerinden sözleşmelerini görebilirken, kefil ve teminat durumlarını da kontrol edebilmekte. Yapılan tüm alışverişleri takip edebilme ve e-faturalara anlık olarak ulaşma imkânı veren KORBİS ile çiftçilerimiz, kesilen sigorta poliçelerine ve anlık sigorta tekliflerine de ulaşabilmektedir. KORBİS uygulamasına mobil nakit kredi kullanabilme özelliği de eklenirken, önümüzdeki dönemde borç ödemelerinin de bu uygulama üzerinden yapılabilmesi üzerinde çalışmalar sürmektedir."
ÜRETİM YAPILAN ARAZİLERE UYDU TAKİBİ
Çiftçinin kooperatif personeli ya da ziraat mühendisleriyle anlık yazışarak destek alabildiği ve çağrı merkezine ulaşabildiği uygulama ile ürün değerlendirme ve üretim sözleşmeleri bilgilerine, yetiştirilen ürünlere ait çiftçi kayıt sistemi ve hayvan bilgi sistemi verilerine, Tarım Kredi Ortak Kart ile yapılan tüm işlemlere ve bakiye bilgilerine KORBİS ile ulaşabildiğine dikkat çeken Poyraz, "Ayrıca, üretim yapılan araziler de uydudan TARKİP uygulaması entegrasyonumuz ile takip edilebiliyor. Yapay zekâ teknolojilerini de kullanarak yaptığımız uydu haritalama ile çiftçilerimiz üretimlerindeki kalite ve verimliği de artırabilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliği ile Erken Uyarı Sistemi ve Tarımsal Hava Durumu entegrasyonlarımız da devam etmekte; böylelikle tarımsal üretimde risklerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir" diye konuştu.