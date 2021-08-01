Erken Uyarı Sistemi geliyor: Tarımsal üretimde riskler en aza inecek

ÜRETİM YAPILAN ARAZİLERE UYDU TAKİBİ

Çiftçinin kooperatif personeli ya da ziraat mühendisleriyle anlık yazışarak destek alabildiği ve çağrı merkezine ulaşabildiği uygulama ile ürün değerlendirme ve üretim sözleşmeleri bilgilerine, yetiştirilen ürünlere ait çiftçi kayıt sistemi ve hayvan bilgi sistemi verilerine, Tarım Kredi Ortak Kart ile yapılan tüm işlemlere ve bakiye bilgilerine KORBİS ile ulaşabildiğine dikkat çeken Poyraz, "Ayrıca, üretim yapılan araziler de uydudan TARKİP uygulaması entegrasyonumuz ile takip edilebiliyor. Yapay zekâ teknolojilerini de kullanarak yaptığımız uydu haritalama ile çiftçilerimiz üretimlerindeki kalite ve verimliği de artırabilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliği ile Erken Uyarı Sistemi ve Tarımsal Hava Durumu entegrasyonlarımız da devam etmekte; böylelikle tarımsal üretimde risklerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir" diye konuştu.