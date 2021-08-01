Karadeniz gazında geri sayım! İşte boru hattının ilk üretimleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunarak, Karadeniz gazını anakaraya taşıyacak boruların ilk üretiminin yapıldığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor. 2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimleri başladı. Boru hattı rotaları belirlendi. Korozyon testleri tamamlandı. İnşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi" dedi.