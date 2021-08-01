Malatya kayısısından 500 milyon dolar gelir beklentisi

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da yaş kayısı hasadı bazı ilçelerde devam ediyor. Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, "Malatya Kayısısı"nın coğrafi işaret (menşe adı) olarak "Gaziantep Baklavası" ve "Aydın İnciri"nden sonra AB'de tescil edilen üçüncü ürün olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatarak altın meyveden bu yıl 500 milyon dolara yakın gelir beklendiğini söyledi.



Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, "Geçtiğimiz iki yıl pandemiden dolayı kayısı yarışması yapılmadı. Bu sene itibariyle kayısı yarışmasını yine düzenledik. Kayısı yarışması Malatya için çok önemli. Dünya'da kuru kayısıda birinci olan kayısımız, kayısı yarışmamızın geçen yıl yapılamaması nedeniyle biraz buruktu. Kayısı yarışmasını ortaklaşa tertip ettiğimiz Malatya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Özellikle tarımsal anlamda Büyükşehir Belediyemizle birçok projeyi ortak yürütmeye başladık. Bunlardan bir tanesi de ekonomik verim alınamayan kayısı bahçelerinin dönüşüm projesidir. Çiftçimiz son yıllarda kayısı fiyatlarından kısmen memnunlar. Ben ümit ediyorum ki ihracatçıların da bağlı olduğu Ticaret Borsası'nda 2015 yılının kayısı fiyat rekoru bu yıl da kırılır. 2015 döneminde kayısının ortalama ihracat fiyatı 4.60 Dolar olarak gerçekleşti. Bu sene inşallah 5 Dolar rekorunu bekliyoruz. 100 bin tonla 500 milyon dolar gelirle çıtayı biraz daha yükseltiriz ümidindeyim" dedi.



Dünyada en fazla Türkiye'de, Türkiye'de en fazla kayısı üretilen Malatya'da 50 bin civarındaki aile kayısıdan geçimini sağlıyor. Kuru kayısı üretiminin de yüzde 85'ini sağlayan Malatya'da 8 milyon civarında kayısı ağacı bulunuyor. Malatya kayısısı sebebiyle yılda ortalama 250-350 milyon dolar arasında Türkiye'ye döviz girdisi sağlanıyor.