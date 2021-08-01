Marketlerdeki 'Gizli zam' bu kadarı pes dedirtti: 81 il müdürlüğüne talimat verildi!

ADET VE AĞIRLIK AZALTILIYOR: FİYATLAR DEĞİŞMİYOR!

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, gerek Bakanlığa ulaşan tüketici başvuruları gerekse resen yürütülen incelemeler neticesinde, ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltılmasına karşın ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmediği tespit edildi.