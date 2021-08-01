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Giriş Tarihi: 1.8.2021 11:12 Son Güncelleme: 1.8.2021 11:19

Marketlerdeki 'Gizli zam' bu kadarı pes dedirtti: 81 il müdürlüğüne talimat verildi!

AA
Marketlerdeki 'Gizli zam' bu kadarı pes dedirtti: 81 il müdürlüğüne talimat verildi!

Ticaret Bakanlığı, ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle ürünlerin birim fiyatlarında gizli artış yapıldığını belirledi. Tüketicilerin korunması amacıyla ülke çapında denetimlerin etkin şekilde gerçekleştirilmesi için 81 ticaret il müdürlüğüne talimat verildi. Temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerini piyasaya arz eden firmaların üyesi olduğu sivil toplum ve meslek kuruluşlarına üyelerinin yasal düzenlemelere uygun davranmaları, aksi takdirde haklarında idari yaptırım uygulanabileceği konusunda yazılı uyarı gönderildi.

Ticaret Bakanlığı, gramaj ve adedi azaltılmasına rağmen satış fiyatı değişmeyerek gizli zam yapılan ürünlere karşı denetimlerini sıkılaştırdı.

ADET VE AĞIRLIK AZALTILIYOR: FİYATLAR DEĞİŞMİYOR!

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, gerek Bakanlığa ulaşan tüketici başvuruları gerekse resen yürütülen incelemeler neticesinde, ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçülerinin azaltılmasına karşın ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmediği tespit edildi.

FİYATLARDA ZIMNİ ARTIŞ YAPILIYOR

Ambalaj ve satış fiyatının değişmemesi nedeniyle tüketicilerin ürünlerdeki bu değişikliği fark edemediği, böylelikle ürünlerin birim fiyatlarında zımni olarak artış yapıldığı belirlendi.

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMAYA İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Firmalarca gerçekleştirilen yanıltıcı ambalajlama uygulamaları Reklam Kurulu tarafından haksız ticari uygulama olarak ele alınıyor. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümlerine aykırı davrananlar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Özellikle temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerinin üreticisi konumunda olan firmaların, yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermelerinin basiretli tacir olmanın gereği olduğunu değerlendiren Bakanlık, bu konuda adım attı.

81 İL MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT GİTTİ

Tüketicilerin haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla ülke çapında denetimlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için 81 ticaret il müdürlüğüne talimat verildi.

YAZILI UYARI SİVİL TOPLUM VE MESLEK KURULUŞLARINA GÖNDERİLDİ

Ayrıca temel ihtiyaç maddeleri ve gıda ürünlerini piyasaya arz eden firmaların üyesi olduğu sivil toplum ve meslek kuruluşlarına, üyelerinin yasal düzenlemelere uygun davranmaları aksi takdirde haklarında idari yaptırım uygulanabileceği konusunda yazılı uyarı gönderildi.

Mağduriyetlerin önlenmesi adına tüketicilerin, satın alacakları ürünlerin ambalajlarının ve etiketlerinin dikkatle incelenmesi konusunda farkındalığa sahip olmaları önem taşıyor.

VATANDAŞ REKLAM KURULUNA VEYA TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURABİLİR

Vatandaşların, herhangi bir yanıltıcı ambalaj uygulaması ile karşılaşmaları halinde Reklam Kuruluna veya ticaret il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

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Marketlerdeki 'Gizli zam' bu kadarı pes dedirtti: 81 il müdürlüğüne talimat verildi!
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