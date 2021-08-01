Yeşil vatan’a destek

Türkiye'nin yüreğini yakan yangınlar için seferber olan iş dünyası 'Yeşil Vatan' için kolları sıvadı. Ülkenin yeniden yeşertilmesi için şirketler Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı
'na fidan bağışında adeta birbiriyle yarışıyor. Borsa İstanbul Grubu
, her bir çalışan için 100 adet olmak üzere 1 milyon TL tutarında, 100 bin adet fidan bağışında bulunulacağı bildirildi. Kalyon Holding
Orman Genel Müdürlüğü'ne 30 bin fidan bağışladı.
ŞİRKETLER SIRAYA GİRDİ
Cengiz Holding
, TEMA Vakfı'nın başlattığı "Yeniden Yeşerteceğiz" kampanyasına 50 bin fidan bağışıyla destek verdi. Koç Holding
de TEMA Vakfı'nın başlattığı kampanyaya 500 bin fidan bağışında bulundu. Garanti BBVA
, TEMA Vakfı'na 1 milyon fidan bağışlarken, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA da Orman Genel Müdürlüğü'ne 50 bin fidan bağışı yapacağını duyurdu. TAV, Aras Kargo, Vestel, Kibar Holding, Defacto, Beymen, Trendyol, İnfo Yatırım, LC Waikiki de fidan bağışı kampanyalarına destek verdi. TÜGİAD ise felaket bölgelerinde orman projesi hayata geçireceğini duyurdu.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM
BAZI şirketler de bölgede ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyaları başlattı. TEMA Vakfı'na 10 bin fidan bağışlayan Metro Türkiye, AFAD ve yerel yönetimler ile bölgeye yardım gönderdi. Pınar da felaket bölgesinde ihtiyaç sahiplerine su ve yiyecek desteği verdi.
KESİNTİSİZ İLETİŞİM
AFET bölgelerini yeniden yeşertmek için 50 bin fidan bağışlayan Turkcell
, cuma akşamı gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler açılış konserinden elde edilen geliri de fidan bağışında kullanacağını açıkladı. Yangından etkilenen bölgelerde iletişimin aksamaması için mobil baz istasyonlarını faaliyete geçiren Turkcell ayrıca, yangınlara müdahale eden AFAD koordinasyonluğundaki tüm ekiplere, kesintisiz ve rahat iletişim kurabilmeleri için 'Kahraman Paket' adını taşıyan iletişim paketleri tanımladı.
ELEKTRİK FATURASINI ÖTELEDİLER
ENERJİSA ise Adana
ve çevresinde yaşanan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için harekete geçti. Yangından etkilenen müşterilerinin elektrik faturası ödeme tarihlerini 3 ay vade ile erteleme kararı aldı. Şirket, Adana ve çevresindeki etki bölgesinde bulunan ve yangından zarar gören köylerde, yanan evleri yenileme, yanan bahçelerdeki ürünleri satın alma, yaralı hayvanlara uzun süreli veteriner desteği sağlama, telef olan hayvanlarla ilgili de farklı yardım paketleri sunma gibi konularda projeler geliştirmeyi hedefliyor.