Avrupa’nın En Büyük Kripto Para Festivaline Yoğun İlgi Devam Ediyor

Türk kripto para borsası ICRYPEX tarafından düzenlenecek olan "Kripto Fest 2021" sayesinde teknoloji tutkunları, kripto para yatırımcıları ve finans sektörü bir araya geliyor. ICRYPEX Kripto Fest 2021, 7-8 Ağustos tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda gerçekleşecek.

ICRYPEX Kripto Fest 2021 etkinliğinde ekonomi alanında uzman isimler ve konuşmacılar çeşitli oturumlar, gösteriler ve konserler ile sahne alacak. Yatırımcılarının daima bilinçli işlem yapmasını hedefleyen kripto para borsası ICRYPEX, bu etkinlik sayesinde çok daha fazla kripto para kullanıcısının doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak.

Avrupa'nın En Büyük Kripto Para Festivali Tamamen Ücretsiz



ICRYPEX Kripto Para Borsası tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek etkinliğe misafirlerin katılımı tamamen ücretsiz olacak. icrypex.com web sitesinden doldurulacak katılım formu sayesinde teknoloji dünyasının finans sektörüne ışık tutan ICRYPEX Kripto Fest 2021 etkinliğine katılımcılar ücretsiz giriş yapacak. 6 bin katılımcıya ulaşacak olan etkinlik aynı zamanda ICRYPEX YouTube kanalında canlı olarak yayımlanacak.

Katılım linki: https://www.icrypex.com/lp/kripto-fest



Alanında Uzman Kişiler Bu Etkinlikle Bir Araya Geliyor

Alanında profesyonel pek çok kişinin yer aldığı ICRYPEX Kripto Fest 2021 birbirinden farklı oturuma ve panele ev sahipliği yapacak.



Sürprizlerle Dolu Bir Etkinlik



Türk bilim insanı Emin Gün Sirer liderliğindeki Ava Labs tarafından geliştirilen ve hizmetler için güvenli, pratik bir yapı sunmayı amaçlayan AVAX için etkinlikte özel bir bölüm bulunacak. Etkinliği düzenleyen ICRYPEX Kripto Para Borsası, profesyonel trade ekranı ICRYPEX ONE'ı katılımcılarına tanıtacak. Kulüplerin fan token projelerinde yeni ve sürpriz açıklamaların duyurulacağı ICRYPEX Kripto Fest 2021 spor tutkunlarını da heyecanlandıracak. Daha birçok sürpriz açıklama ve etkinlik ile iki gün sürecek olan ICRYPEX Kripto Fest 2021, 8 Ağustos gecesi başarılı sanatçı Edis Görgülü'nün sahne almasıyla sona erecek.

Katılım Linki: https://www.icrypex.com/lp/kripto-fest