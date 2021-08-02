Giriş Tarihi: 2.8.2021

Devlet vatandaşının evini yeniden yapacak! İşte TOKİ'nin yapacağı o evler SEDA TABAK

Yangın felaketinde evlerini kaybedenlerin mağduriyetleri devlet tarafından giderilecek. Bir yıl içinde teslim edilecek evler, yöresel mimariye uygun tek veya iki katlı olacak