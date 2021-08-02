Devlet vatandaşının evini yeniden yapacak! İşte TOKİ'nin yapacağı o evler





YARALARI SARACAĞIZ

Osmaniye'de hasar tespit çalışmalarını bitirdiklerini ifade eden Bakan Kurum, "Adana'daki hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Aladağ'da 24 bina ve Kozan'da 37 bina olmak üzere toplam 61 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Kilis'te meydana gelen yangın sonrası yaptığımız çalışmalarda herhangi bir yapısal hasar bulunmadığını tespit ettik. Oluşabilecek yapı hasarlarını kontrol etmek amacıyla ekiplerimiz Kilis'te de bekliyorlar. Yangından etkilenen tüm köylerimize, mahallerimize gideceğiz. İncelemelerimizi ekiplerimizle birlikte yapıyoruz" dedi.