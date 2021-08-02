Her beş konuttan biri İstanbul’da satıldı

Yılın ilk yarısında Türkiye
genelinde satılan 553 bin konutun yüzde 20'si (108 bin 51 adet) İstanbul
'da el değiştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre, yılın ilk yarısında ülke genelindeki konut satışları 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 11.5 azalışla 552 bin 810 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek satış rakamına 108 bin 51 adetle İstanbul'da ulaşıldı.
İKİNCİ ANKARA OLDU
Ülke genelinde beş konuttan birisi megakentte satıldı. İstanbul'u 53 bin 575 adetle Ankara, 31 bin 683 ile İzmir, 24 bin 446 ile Antalya, 20 bin 537 ile Bursa, 16 bin 643 ile Mersin, 13 bin 587 ile Konya, 13 bin 314 ile Gaziantep, 13 bin 172 ile Kocaeli, 13 bin 159 ile Tekirdağ izledi. İlk 6 ayda en düşük konut satışının gerçekleştiği il 107 adetle Hakkari
oldu. Hakkari ile birlikte Ardahan da 110 adetle ikinci sırada yer aldı.