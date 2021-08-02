İstanbul 16 ayın en fazla turistini haziranda ağırladı

İstanbul
, normalleşme sürecine geçilmesiyle haziranda 684 bin 621 yabancı ziyaretçi ağırlayarak son 16 ayın en fazla turistine ev sahipliği yaptı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
verilerine göre, İstanbul'u ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın ilk 6 ayında 2 milyon 720 bin oldu. Haziranda Atatürk Havalimanı'ndan bin 207 turist, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 224 bin 175 kişi, İstanbul Havalimanı'ndan 456 bin kişi İstanbul'a gelirken, Tuzla Limanı
'ndan bin 630, Zeytinburnu Limanı
'ndan bin 171 kişi şehre giriş yaptı. Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 66.61'i İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 32.74'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı. İstanbul'a gelen yabancılar arasında Almanlar
, 70 bin 989 turistle ilk sırada yer aldı. Almanlar, İstanbul'a gelen toplam ziyaretçi sayısının yüzde 10.37'sini oluştAurdu.