Giriş Tarihi: 3.8.2021 06:34

Kapalıçarşı’dan son dakika altın fiyatları bilgisi: 3 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bilindiği üzere salgın süresi boyunca sarı metal iyi bir yatırım aracı olarak kabul edilmişti. Öte yandan bugün Kapalıçarşı’dan gelen verilere göre; 22 ayar bilezik 438 liradan işlem görürken gram altın ise 485 liradan işlem görmektedir. Peki; 3 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri.

Altın fiyatları hakkında sorgulamalar hız kesmeden sürerken sarı metal alış ve satış fiyatları ile ilgili rakamlar da güncel olarak veriliyor. Her gün sabah saatleri başta olmak üzere gün içerisinde de sıklıkla araştırılan altın fiyatları canlı rakamlar doğrultusunda bugün çeyrek altın 787 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 113 liradan işlem görüyor. Bu başlık altından; güncel altın fiyatları son dakika verilerine ulaşabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK ALIŞ: 438,21 SATIŞ: 469,16 ATA ALTIN ALIŞ: 3.189,00 SATIŞ: 3.264,00 CUMHURİYET ALTINI ALIŞ: 3.223,00 SATIŞ: 3.272,00 CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ