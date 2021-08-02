Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PKK Toplantısı Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor!

Ağustos ayının gelmesi ile birlikte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Bilindiği üzere; en son alınan kararlar doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB, politika faizini yüzde 19 olarak sabit tutmuştu. Yeni ayın gelmesinin ardından ise PKK Toplantısı Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre; Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19 olarak sabit tuttu.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.