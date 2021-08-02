Ağustos ayının gelmesi ile birlikte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Bilindiği üzere; en son alınan kararlar doğrultusunda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB, politika faizini yüzde 19 olarak sabit tutmuştu. Yeni ayın gelmesinin ardından ise PPK Toplantısı Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Peki; Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?