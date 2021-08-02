Türkiye'de 'Elektrik kesintisi' ile ilgili ilk resmi açıklama geldi! İşte kesintilerin nedeni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik kesintisi ile ilgili açıklama yaptı. Buna göre, elektrik kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapıldığını belirterek, an itibariyle ülke genelinde kesintilerin sonlandırıldığı bildirildi.