Vatandaşlar en çok TOKİ’nin yeni projelerini merak etti

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının
(TOKİ) sosyal medya hesaplarına bu yılın ilk altı ayında gelen sorular ve çağrı merkezini arayan vatandaşların en çok merak ettiği yeni projeler, indirim kampanyası ve konut teslim tarihleri oldu. TOKİ ayrıca "ALO TOKİ" çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşların istek ve önerilerini alıyor ve tüm şikayetlere çözüm üretiyor. İdare tarafından 2021 yılının ilk altı aylık döneminde sosyal medya platformları üzerinden gelen 62 bin 150 soruya cevap verildi. TOKİ'ye şubatta 9 bin 169, martta 10 bin 56, nisanda 12 bin 95, mayısta 8 bin 298, haziranda 9 bin 899 soru soruldu.