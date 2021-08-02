Yangın söndürmede özelleştirme iddiası doğru değil

TARIM ve Orman Bakanlığı, özellikle ulusal ve sosyal medyada Türk Hava Kurumu
(THK) hakkında yapılan iddialara açıklık getirerek, kurumun ihalelerden dışlandığı gibi bilgilerin kasıtlı olarak yayıldığını ve bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlığın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet
gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu
'nun THK'ya yönelik iddiaları yalanlandı. "Yangın söndürme işi özelleştirildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde yangın söndürme işinin özelleştirilmesi diye bir şey yoktur. Çünkü yangın söndürme ihalesi yapılamaz. Orman yangınlarıyla mücadele Orman Genel Müdürlüğü
'nün (OGM) asli görevidir. Mücadele için sadece araç kiralanır. Kiralanan araçların sevk ve idaresi tamamen yangın amirleri ve OGM yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Bakanlığımız yangınla mücadelede kullanacağı helikopter ve uçakları Kamu İhale Mevzuatı
'na göre yüklenicilerden kiralamaktadır. THK diğer yüklenicilerle beraber aynı şartlarda ihalelere katılmaktadır. Bu yıl 10 ton ve üzeri su taşıma kapasitesine sahip, turbofan motorlu son nesil 3 adet amfibik uçak hizmete alınmasıyla ilgili yapılan ihale sonucunda THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi
ile sözleşme imzalanmıştır."