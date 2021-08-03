Doğu’ya 15.5 milyonluk gelişim destek hibesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

İllerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlarını önceleyen program kapsamında bölgeden 7 proje başarılı bulundu. Yatırım tutarı toplamda 15,5 milyon TL olan 7 projeye KUDAKA tarafından yaklaşık 10,5 milyon TL destek sağlanacak. Söz konusu projeler kapsamında, bölgede yöresel ürünlerin ekonomik değerinin arttırılması ve kırsal alanda yeni iş imkânlarının oluşturulması planlanmaktadır. Projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte 120 kişi istihdam edilecek.