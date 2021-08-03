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Giriş Tarihi: 3.8.2021 11:29

Doğu’ya 15.5 milyonluk gelişim destek hibesi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Doğu’ya 15.5 milyonluk gelişim destek hibesi

KUDAKA ve SOGEP Doğu Anadolu’da yeni iş sahaları oluşturulması ve gelişimin sağlanması çalışmalarına devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen sosyal gelişmeyi destekleme programına bu yıl 15.5 milyon liralık yatırım yapılamasına karar verildi. Projeler tamamlandığında en az 120 kişi istihdam edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

İllerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlarını önceleyen program kapsamında bölgeden 7 proje başarılı bulundu. Yatırım tutarı toplamda 15,5 milyon TL olan 7 projeye KUDAKA tarafından yaklaşık 10,5 milyon TL destek sağlanacak. Söz konusu projeler kapsamında, bölgede yöresel ürünlerin ekonomik değerinin arttırılması ve kırsal alanda yeni iş imkânlarının oluşturulması planlanmaktadır. Projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte 120 kişi istihdam edilecek.

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Doğu’ya 15.5 milyonluk gelişim destek hibesi
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