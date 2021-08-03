Kamuda düğüm çözülüyor: Memur zammı belli oluyor! Gözler o tarihte...

Memur sendikaları öncelikle 600 TL seyyanen zam talebinde bulundular. Ardından 2022 için yüzde 21 zam isterlerken 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talebini ilettiler. Sendikaların maaşlarla ilgili bu genel taleplerinin dışında tüm alt hizmet kollarıyla ilgili ayrı ayrı da sosyal ve mali haklarla ilgili talepler konuşulmaya başlandı.
Ancak asıl pazarlıkların 12 Ağustos'tan sonra başlaması bekleniyor. Çünkü bu tarihte kamu işvereni olarak hükümetin memur sendikalarının taleplerine karşılık önerisi kesinleşmiş olacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Pazarlıklar bu teklif üzerinden başlamış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" demişti.
İŞÇİLER DE BEKLİYOR
Öte yandan yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmelerin de bu hafta netleşmesi bekleniyor. İşçi sendikaları tekliflerini sunmuş hükümet de kendi önerisini açıklamıştı. Şimdi hükümetin yeniden bir teklif ile gelmesi bekleniyor. Bu yeni teklif üzerinden de görüşmeler devam edecek.
KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?
*700 binden fazla kamu işçisi
*4 milyona yakın memur
*2 milyondan fazla memur emeklisi
MEMURLAR NE İSTİYOR?
* 600 TL seyyanen zam
*2022 için yüzde 21 zam
*2023 için yüzde 17 zam
İŞÇİLER NE İSTİYOR?
*Taban brüt maaş: 4.800 TL
*2021-2022 ilk 6 ay: Yüzde 20 zam
*İkinci 6 aylar: Enflasyon + yüzde 3 refah payı
HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ
*İlk 6 ay: Yüzde 9 zam
*İkinci 6 ay: Yüzde 5 zam + enflasyon farkı
*Maaşa göre seyyanen artış
SOSYAL TALEPLER NELER?
MEMUR:
*3600 ek gösterge herkese uygulansın
*Sözleşmeli personel kadroya geçsin
*Kamu görevlileri bayram ikramiyesi alsın
*Doğum ölüm evlenme yardımları artırılsın
*Vergi dilimi artışı geliri düşürmesin
EMEKLİ:
*Aile yardımından emekliler de yararlansın
*Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.
*Ek ödeme tutarları 3 kat artsın
* Kamu tesislerinden yüzde 50 indirim
* Emeklilik için yaşı bekleyenler GSS priminden yararlansın
*Emeklilerin sendika üyeliği devam etsin
*Emekli memura 3 kat ek ödeme