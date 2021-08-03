Milas’taki santralde yangına karşı tedbir alındı

Muğla
'daki yangının Milas
yakınındaki Yeniköy Kemerköy Termik Santrali
'ne yaklaşmasının ardından olağanüstü önlemler alındı. Santralin etrafında çukur kazılıp, hidrojen tankları boşaltıldı. Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji
) söz konusu santraller ve çevresindeki yerleşim yerlerinde tehlike oluşturacak herhangi bir durumun olmadığı kaydedildi. Açıklama, şu ifadeler kullanıldı: "Son günlerde yurdumuzun farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milas'ın Çökertme
-Mazı-Gökbel mevkisinde devam eden orman yangınının dün Milas Ören
'de bulunan Yeniköy ve Kemerköy santrallerimize yaklaşması ile ilgili olarak santrallerimizde yangına karşı her türlü tedbir alınmıştır. Grup şirketlerimizin farklı şantiye ve işletmelerinden gelen yangın müdahale araçları da ek destek olarak bölgeye sevk edilmiş durumdadır."