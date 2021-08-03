PMI 6 ayın zirvesine yükseldi

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen Türkiye imalat sanayi satın
alma yöneticileri endeksi (PMI) Kovid- 19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin talep ve üretimi olumlu etkilemesiyle temmuz ayında hazirana göre yüzde 5.2 artarak 54 ile son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. İmalat sektöründe üretim ve yeni siparişler artarken, işe alımlar ve satın alma faaliyetlerinde de artışlar hızlandı. İmalat sanayinin yeni siparişlerini izleyen alt endeks, 50.3 seviyesinden 54.5'e yükseldi. Böylece yeni siparişlerdeki artış Ağustos 20 20
'den beri en yüksek hızda gerçekleşti. İhracat
siparişleri alt endeksi de 52.2'den 56.3'e çıktı.