Orman yangını bölgelerine 62,5 milyon TL nakdi destek

28 Temmuz'da Türkiye'nin farklı bölgelerinde başlayan orman yangınlarına müdahale çalışmaları sürerken, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ön iyileştirme çalışmaları da yürütülüyor. Özellikle yangınların yoğun olarak yaşandığı 5 ilde AFAD Başkanlığı koordinasyonunda nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

5 İLE 6,5 MİLYON NAKDİ YARDIM

Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'ye AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından toplam 62,5 milyon lira nakdi yardım gönderildi. Hâlihazırda bin 759 vatandaşa barınma hizmeti verilirken, afetzede vatandaşların acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edildi.

GÜNLÜK 19 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Yangından etkilenen vatandaşların beslenme ihtiyaçları da AFAD koordinesinde karşılanıyor. Yangın bölgelerinde günlük 19 bin 435 kişiye sıcak yemek dağıtılırken, bugüne kadar 129 bin 175 kumanya, 75 bin 356 ikramlık malzeme, 66 bin 159 içecek ve 309 bin 60 su dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda bin 700 koli hijyen malzemesi ile 100 gıda kolisi dağıtıldığı da öğrenildi.