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Giriş Tarihi: 3.8.2021 14:33 Son Güncelleme: 3.8.2021 15:17

Orman yangını bölgelerine 62,5 milyon TL nakdi destek

HALİT TURAN HALİT TURAN
Orman yangını bölgelerine 62,5 milyon TL nakdi destek

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki orman yangınlarına Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ön iyileştirme çalışmaları da yürütülüyor. Özellikle yangınların yoğun olarak yaşandığı 5 ilde AFAD Başkanlığı koordinasyonunda nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Bölgeye AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından toplam 62,5 milyon TL nakdi yardım gönderildi.

28 Temmuz'da Türkiye'nin farklı bölgelerinde başlayan orman yangınlarına müdahale çalışmaları sürerken, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ön iyileştirme çalışmaları da yürütülüyor. Özellikle yangınların yoğun olarak yaşandığı 5 ilde AFAD Başkanlığı koordinasyonunda nakdi yardım, beslenme ve barınma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

5 İLE 6,5 MİLYON NAKDİ YARDIM

Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'ye AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından toplam 62,5 milyon lira nakdi yardım gönderildi. Hâlihazırda bin 759 vatandaşa barınma hizmeti verilirken, afetzede vatandaşların acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edildi.

GÜNLÜK 19 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK

Yangından etkilenen vatandaşların beslenme ihtiyaçları da AFAD koordinesinde karşılanıyor. Yangın bölgelerinde günlük 19 bin 435 kişiye sıcak yemek dağıtılırken, bugüne kadar 129 bin 175 kumanya, 75 bin 356 ikramlık malzeme, 66 bin 159 içecek ve 309 bin 60 su dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda bin 700 koli hijyen malzemesi ile 100 gıda kolisi dağıtıldığı da öğrenildi.

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Orman yangını bölgelerine 62,5 milyon TL nakdi destek
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